Simona Ventura e Totò, la cagnolina di Nadia Toffa Simona Ventura porta tra le sue braccia Totò, la cagnolina di Nadia Toffa; la conduttrice ha voluto fare un commovente omaggio alla sua collega e amica scomparsa

Simona Ventura ha sorpreso tutti presentandosi nella puntata di Storie Italiane andata in onda lunedì 9 dicembre 2019 con una cagnolina tra le braccia. In molti hanno riconosciuto la dolce bassottina: era Totò, l’amata cucciola di Nadia Toffa. Ecco perché ha deciso di portarla con se in trasmissione.

Simona Ventura ha voluto fare un dolcissimo omaggio alla sua collega e amica Nadia Toffa, scomparsa prematuramente ad agosto dopo una lunga battaglia contro un tumore che non le ha dato scampo. Invitata da Eleonora Daniele in trasmissione per parlare di sé e dei suoi progetti, Simona Ventura ha deciso di portare con se un ospite speciale: Toto, la cagnolina di Nadia Toffa.

Simona Ventura era molto emozionata mentre teneva tra le sue braccia la dolcissima bassottina Totò. La conduttrice ha spiegato subito questa sua decisione: aveva voluto fare un omaggio alla sua collega de Le Iene. Commoventi le sue parole su Instagram:

“Ma che emozione stamattina poter tenere in braccio la tua #totò! Cara @nadiatoffa la tua presenza è ancora viva nell’anima di tutte le persone (e sono tante) che ti vogliono bene! ♥️ @storieitalianerai @eleonora_daniele_official”.

Con lei si sono commossi anche i follower. In tanti hanno commentato sotto la foto postata su Instagram unendosi in un abbraccio collettivo intorno alla compiante presentatrice de Le Iene.

A pensare che, solo un anno prima, Nadia Toffa postava le sue foto con Totò guardando con fiduccia al futuro. Il 21 dicembre 2018, esattamente un anno fa, ecco la foto postata dalla giornalista bresciana sul suo profilo Facebook, trasformato adesso in una pagina dedicata alla Fondazione Nadia Toffa:

“Buongiorno amici cari! Oggi io e totó così! Col freddo che fa ci scaldiamo a vicenda ❤️ amore infinito. Un grande pensatore ha scritto “Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”. Viva gli amici pelosi, TUTTI 💫buona giornata a tutti voi. Vi adoro la vostra N”.

Oggi, più che mai, il nostro pensiero vola a Nadia Toffa e ringraziamo Simona Ventura per il suo commovente omagio dedicato alla bionda conduttrice de Le Iene.