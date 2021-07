Simona Ventura è infuriata. Purtroppo, in queste ore, la Sardegna sta bruciando. Si tratta di un evento terrificante che sta completamente deturpando lo splendido territorio dell’isola italiana. Moltissimi gli interventi per cercare di arginare questo incontrollabile disastro ambientale. La popolazione è nel panico e, la disperazione di questa emergenza si percepisce forte e chiaro in tutto lo stivale.

L’apprensione per quanto sta avvenendo, appunto, colpisce tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare i paesaggi mozzafiato che questa terra ha da offrire. Ovviamente anche i vip stanno spendendo molte parole sull’accaduto. Tra loro, un volto in particolare, si è scagliato duramente contro gli artefici di questa sciagura. A quanto pare, infatti, l’incendio è divampato per opera di alcuni piromani.

Simona Ventura non ha nessuna intenzione di far passare questo dettaglio sotto silenzio e se la prende con ferocia, con chiunque sia stato responsabile di questa grave situazione. Le sue sentite e arrabbiate parole, hanno ricevuto la solidarietà di molti utenti del web, che hanno deciso di condividere l’opinione della presentatrice. Si sa come la Ventura sia una persona che non ha mai avuto peli sulla lingua.

Anche in questa occasione, Simona ha espresso la sua opinione senza utilizzare mezzi termini. La conduttrice affida le sue parole direttamente al web. Simona Ventura, infatti, ha deciso di dimostrare il suo disappunto in un post pubblicato su Instagram. La Sardegna, d’altro canto, è un luogo che Simona sente particolarmente vicino a sé.

Queste le parole della Ventura: “Vi dovete vergognare!!! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti Sardegna mia che ti hanno fatto”. Insomma, delle parole molto forti che lasciano intuire il grande attaccamento della conduttrice al territorio sardo. Di , quanto accaduto ha bisogno ancora sì molte attenzioni e manovre per poter essere risolto. L’impegno e la solidarietà di donne e uomini come Simona sicuramente da un incentivo nella giusta direzione.