Simona Ventura: la dedica su Instagram alla figlia Caterina Simona Ventura, la dedica su Instagram alla figlia Caterina; la ragazza adottata ufficialmente dalla presentatrice nel 2014 ha appena compiuto 14 anni

Simona Ventura sorprende tutti con una dolcissima dedica su Instagram alla figlia Caterina, adottata ufficiamene nel 2014. La presentatrice ha voluto festeggiare la ragazza anche sui social, facendole pubblicamente gli auguri per il suo quattordicesimo compleanno. Ecco cosa le ha detto.

Simona Ventura è quello che possiamo definire una donna a 360 gradi. Conduttrice molto amata, donna d’affari di successo e una mamma speciale per i suoi tre figli. Il suo ultimo gesto nei confronti di Caterina Ventura, sua figlia adottiva, è stato davvero tenero. La conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram una dedica per la ragazza che ha compiuto 14 anni:

“Eccoci qui mia splendida principessa… E sono 14. Sai, ho pensato tanto a questo momento… un po’ perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano, Il tempo se ne va (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono. Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! Buon compleanno Caterina, ti voglio tanto bene. La tua mamma”.

Ma chi è Caterina Ventura? Per chi non lo sapesse, la ragazza è figlia di una parente della conduttrice ed è stata ufficialmente adottata da Simona Ventura nel 2014. La madre biologica di Caterina, poco dopo il parto, contattò Simona Ventura nel 2006 per dirle di non poter occuparsi della bambina. I motivi non sono mai stati resi notti ed è giusto così. Quello che sappiamo, però, è che Simona Ventura si è perdutamente innamorata della piccola e ha deciso di adottarla.

All’epoca la conduttrice aveva già due figli, Giacomo e Niccolò Bettarini, avuti da Stefano Bettarini, suo marito all’epoca. Simona Ventura non ci ha pensato due volte e ha avviato le procedure per adottare Caterina. Solo nel 2014 la pratica è stata conclusa e alla bambina è stato attribuito il cognome Ventura.

Simona Ventura vive attualmente con il suo compagno, Giovanni Terzi, che ha voluto fare anche lui gli auguri a Caterina su Instagram:

“Che bello averti incontrato Caterina ! Sei portatrice sana di felicità nella famiglia e con chiunque ti relazioni. Oggi compi 14 anni ma ragioni già come una persona saggia e, credimi, è proprio bello parlare e confrontarsi con te”.

Un bellissima famiglia allargata per Super Simo… e la serenità accanto ai figli e al compagno Giovanni Terzi che ha dichiarato di voler sposare presto.