Simona Ventura e la mamma, Anna Pagnoni, ex modella di professione, hanno un bellissimo rapporto. Recentemente la donna ha fatto preoccupare non poco la figlia, conosciutissima in Italia e conduttrice molto apprezzata, a causa di un incidente che ha avuto. In seguito a una caduta ha subito una frattura dell’omero. Sui social la presentatrice torinese ha espresso parole di ringraziamento nei confronti dei medici che l’hanno curata.

Fonte Instagram simonaventura

Proprio pochi giorni fa, sempre sui suoi canali social, Simona Ventura aveva postato delle immagini che la ritraevano con Anna Pagnoni. Scatti in cui parlava del profondo legame che c’è tra madre e figlia:

La donna alla quale devo tutto! Non solo le mie origini ma anche l’essenza, la forma e la sostanza della persona, della madre e della professionista che sono oggi. Grazie mamma per l’esempio che sei! Ti voglio tanto bene.

Recentemente, purtroppo, la donna è stata vittima di un incidente. Simona Ventura ha pubblicato su Instagram mamma Anna in ospedale mentre i medici le mettono il busto. E spiega:

Ieri mia mamma è caduta. Frattura dell’omero ma composta, grazie a Dio, per cui le hanno messo un busto che dovrà tenere per una settimana.

Simona Ventura, mamma in ospedale: il ringraziamento ai medici

La conduttrice torinese, mentre sua mamma veniva curata in ospedale, ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario per la cura e la dedizione dimostrate:

Fonte Instagram simonaventura