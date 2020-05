Simona Ventura piange la perdita di Bob Krieger: “mi mancherai tantissimo” Simona Ventura ricorda il grande artista Bob Krieger con un messaggio pieno di dolore sui social: "Mi mancherai tanto"

Simona Ventura come molti altri ha recentemente subito una grande perdita, quella di Bob Krieger. La morte del famoso e brillante ritrattista, fotografo ha toccato il cuore di molti, dato che si tratta di uno dei più grandi maestri in ambo i campi. “Mi mancherai tanto” è stato il messaggio postato da Simona Ventura per salutarlo.

“Aldilà dell’enorme bravura eri una persona gentile e cordiale, un Signore di altri tempi, un professionista che usava il suo talento. Un artista. Buon viaggio Bob Krieger, mi mancherai tanto“. Queste la parole pubblicate su Instagram da Simona Ventura per salutare commossa il grande Bob Kriger.

Bob Krieger è stato così omaggiato da Simona Ventura.. Si tratta della dipartita di un fotografo e ritrattista davvero acclamato, uno dei fotografi più importanti e brillanti del nostro paese che aveva immortalato numerosi personaggi influenti come Gianni Agnelli e Giorgio Armani. Bob Krieger nato ad Alessandria D’Egitto aveva 84 anni e la sua morte ha lasciato attoniti molti vip e personaggi famosi.

Come anticipato, Simona Ventura è stata fortemente colpita dalla scomparsa di Bob Krieger e forse, in questo momento così delicato e difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza, la sua sensibilità era ancora più esposta e manifesta. Le emozioni infatti in questo momento sono per tutti più difficili da controllare e gestire e le perdite si sentono con ancora più potenza.

Simona Ventura un po’ come tutti, sta cercando di affrontare al meglio la situazione che da due mesi ha paralizzato il nostro bel paese e non solo. Lunedì, dopo due mesi di isolamento domiciliare, Simona Ventura è finalmente uscita per concedersi una lunga passeggiata nella sua bella Milano. La showgirl ed ex conduttrice Rai, si sta sempre più riavvicinando ad una forma di normalità e quotidianità che per lungo tempo e un po’ per tutti era stata abbandonata.