Simona Ventura svela la verità sulla pace fatta con Mara Venier e Barbara D’Urso

Nella puntata di Domenica In andata in onda il 29 ottobre, Simona Ventura si è resa di un gesto clamoroso nei confronti di Mara Venier e Barbara D’Urso che avrebbe finalmente sancito la pace. Ma è davvero così? A svelare la verità in merito alla questione ci ha pensato la stessa conduttrice di Chivasso.

Da alcuni anni, Simona Ventura non rivolgeva più lo sguardo a Mara Venier e con Barbara D’Urso i rapporti si erano ormai raffreddati. In ogni modo, il 29 ottobre, nello studio di Domenica In, la conduttrice ha abbracciato la sua collega mettendo fine alle tensioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Qualche ora dopo, la Ventura si è mostrata insieme a Barbara D’Urso in occasione di un set fotografico. Dunque, si può affermare che finalmente la pace è stata fatta con entrambe. A parlare in merito alla questione è stata lei stessa ai microfoni di “SuperGuidaTv”:

Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno.

Simona Ventura: la partecipazione a Ballando Con Le Stelle

Non è tutto. Nel corso dell’intervista, la conduttrice di Chivasso si è lasciata andare anche a qualche dichiarazione in merito alla sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle. Per lei la danza è stata un dono, una vera e propria dote innata:

Mia nonna diceva: impara l’arte e mettila da parte. Io ho ballato tanto quando ero ragazza perché mia madre essendo io molto timida, mi voleva far socializzare e mi iscriveva a qualunque tipo di sport e di danza. Io davanti a casa mia a Chivasso avevo la scuola di danza classica, ho iniziato dai 3 ai 9 anni a farla, poi ho fatto danza moderna. Tutto questo poi ho smesso quando sono cresciuta, ho fatto altro nella vita però è un retaggio della mia memoria che evidentemente è venuto fuori.

Per quanto riguarda la sua carriera, Simona è alla conduzione di Citofonare Rai 2 e, nel corso degli ultimi due anni, ha affiancato Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: