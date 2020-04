View this post on Instagram

In un momento in cui tutti stanno a casa, fanno grandi sacrifici, in un momento in cui saltano aziende e posti di lavoro, in un momento in cui si combatte metro per metro il #Coronavirus, il fatto di trovare i paparazzi sotto casa mi fa felice: da una parte penso si ritorni alla normalità, dall’altra un tuffo in un passato che mi riempie d’energia! #vivalitalia #andratuttobene