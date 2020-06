View this post on Instagram

Nel momento in cui sei felice, tutti sul carro del vincitore, e nel momento in cui capita che nella vita, in una battaglia vincitore non si è, tutti che si allontanano. Bene bene bene, come dico sempre, non tutti i mali vengono per nuocere, ma, in questo preciso istante vi do una bellissima notizia che per pochi o forse per qualcuno sarà bella, per molti altri no, e di ciò me ne sbatto altamente. Sono tornato amici nella mia totale forza di vita, e vincitore soprattutto !!! Nella vita non è detto che se non si vince una battaglia, la guerra è persa, anzi, si perde una battaglia per vincere la guerra, e la mia guerra non l’ho vinta, ma stra vinta, e di questo ne ero fermamente convinto, basta crederci e non mollare !!! Adesso sarò io a scegliere con chi festeggiare questa vittoria, e soprattutto chi può salire sul carro del vincitore per festeggiare con me, anzi con noi !!! Stefy non è mai scesa, sia in momenti belli e sia in momenti meno belli, l’unica persona che ha combattuto con me dall’inizio alla fine, non a caso è sempre stata definita una piccola grande donna combattente che ha steso persone più grandi di statura, e piccoli dentro, ma questo da lei me lo aspettavo, di meglio non potevo scegliere perché non c’è. Credevo che sul carro gli spazi sarebbero stati occupati, e invece ahimè, ci siamo solo io e Stefy, meglio così, pochi ma buoni. L’amore è anche questo, l’amore è unione, è forza, è vittoria. Grazie per essermi stata vicino amore mio ❤️ Sono forte, non mi piango addosso come molti fanno, e sono un tipo che i problemi li risolve in breve tempo, di qualsiasi tipo e senza tirarmi indietro, anzi quando li vedo mi butto avanti, e senza paura… Questione di CARATTERE e PALLE che non tutti hanno 😉 Da questo preciso istante VITA VITA VITA nuova VITA a tutto gaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssss e adesso un bel TikTok 😂😂😂 @stefaniapezzopane