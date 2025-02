Simone Cristicchi lancia una frecciatina ad Amadeus: è polemica per le sue parole 

Simone Cristicchi si sta affermando come uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano “Quando sarai piccola”, attualmente tra i primi cinque in classifica, l’artista ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica. La canzone, nonostante fosse pronta da cinque anni, ha trovato finalmente la sua occasione sul palco sanremese, dopo che in passato non era stata accettata. Cristicchi ha condiviso la sua esperienza e i retroscena legati a questo pezzo, esprimendo gratitudine verso il conduttore Amadeus.

Le parole di Simone Cristicchi su Amadeus

Simone Cristicchi ha svelato che il suo brano era stato scritto cinque anni fa e ha raccontato come nel corso del tempo sia evoluto. L’artista ha dichiarato: “L’ho scritto 5 anni fa e racconta il mio vissuto. È cambiato nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia che c’è nello special perché nella mia esperienza personale quel momento è arrivato dopo e ho voluto dare risalto anche alla mia parte ferita.” Cristicchi ha anche rivelato di aver presentato la canzone ad Amadeus, ma di non aver ricevuto l’approvazione. Nonostante ciò, l’artista ha sottolineato di non provare rancore: “Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo.” Questa affermazione evidenzia il suo approccio zen nei confronti della carriera e della musica, dove crede che siano le canzoni stesse a decidere il momento giusto per essere ascoltate.

Origini e significato del brano di Simone Cristicchi

La genesi del brano “Quando sarai piccola” è legata a un momento difficile nella vita di Cristicchi, in particolare alla salute di sua madre, che ha iniziato a deteriorarsi. Questo ha ispirato l’artista a scrivere una canzone che non si limitasse a descrivere la malattia, ma che esplorasse un ciclo di vita più ampio e personale. “Il testo è stato cesellato nel tempo. Con questa canzone però volevo raccontare più che le connotazioni medico patologiche dell’Alzheimer, il ciclo di vita di un’esperienza personale. Ho cercato l’universalità: ‘Io ti aiuterò’ è anche uno sguardo al futuro,” ha spiegato Cristicchi. La sua intenzione è quella di offrire un messaggio di speranza e supporto, cercando di connettere le proprie esperienze con quelle di chi vive situazioni simili. La sensibilità con cui affronta questo tema ha reso la sua canzone non solo un pezzo musicale, ma anche un inno alla resilienza e alla solidarietà.