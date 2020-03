Simone Inzaghi e Gaia Lucariello presto genitori. Per l’ex calciatore è il terzo figlio. Presto diventeranno genitori! Hanno dato la notizia con un bellissimo video!

Simone Inzaghi e sua moglie Gaia Lucariello sono in dolce attesa, l’ex calciatore della Lazio diventerà papà per la terza volta. A dare la gioiosa notizia sui social network, è stata proprio la Lucariello, nel giorno del suo compleanno. “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili… Non avere paura” .

Tantissimi sono stati gli auguri nei commenti, sia per il suo compleanno che per la dolce notizia della gravidanza. In seguito, lo stesso ex calciatore ha pubblicato sul proprio profilo, un bellissimo video che ha fatto sorridere il mondo social: tanti palloncini rosa ed azzurri e al centro, in aria, un palloncino nero con tanti punti interrogativi. Sarà un maschietto o una femminuccia? Eccolo qui:

Insieme a suo figlio, alla fine, scoppia il palloncino nero e da esso fuoriescono tanti palloncini azzurri! Simone Inzaghi e Gaia Lucariello diventeranno genitori di un bel maschietto!

Alla fine del video, la famiglia si abbraccia in modo commovente! Soltanto chi ha un figlio, può comprendere la gioia e l’emozione che si prova, quando si riceve una così bella notizia!

Diventare genitori è una delle cose più belle che possano accadere nella vita. E’ il frutto dell’amore, il dono perfetto!

Simone Inzaghi è un ex calciatore della Lazio, ruolo attaccante ed oggi è un allenatore. E’ il fratello minore di Filippo Inzaghi, che tutti conoscono con il soprannome di Pippo (ex attaccante del Benevento). Questo sarà il terzo figlio, poiché è già papà di Tommaso, nato dalla sua precedente relazione, nel 2001, con Alessia Marcuzzi e di Lorenzo, avuto da sua moglie Gaia Lucariello, lo scorso 2013.

Questo sarà il terzo maschietto, chissà magari un futuro calciatore come suo papà e suo zio! I followers ora sono in attesa di altri aggiornamenti sulla gravidanza!