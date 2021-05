È uscito ieri Klan, l’ultimo videoclip di Mahmood ed è già tra i più visti della settimana. Il cantante è tornato sul grande schermo con una delle canzoni più belle della sua carriera, ma qualcosa è andato storto. L’attacco arriva da Simone Milani.

Il ballerino di Amici di Maria De Filippi, conosciuto dal pubblico del talent show come Spilo, ha parlato dei ballerini del video. Il ragazzo non ha attaccato il cantante in persona, ma i referenti che si occupano delle compagnie di ballo. Il ragazzo ha così esordito:

Sarò impopolare, già ve lo dico. Sono contento del video di Mahmood, è un video fighissimo ed è fatto da Carlos che io stimo tantissimo. C’è un però. Non capisco il perché si debbano prendere dei ballerini italiani e pagarli 50 euro e si debbano prendere dei ballerini di Madrid e pagarli 500 euro.

Il ragazzo ha deciso di difendere categoricamente la sua categoria e ha spiegato il perché del suo duro sfogo:

Questa è una mancanza di rispetto per la nostra categoria. Senza dilungarmi troppo, sono stanchissimo di vedere questa roba. Va benissimo che lui abbia scelto un coreografo da fuori, ma non venite in Italia a fregare la gente perché sapete di poterlo fare dato che non c’è un’industria per cui potete tranquillamente chiamare i ballerini gratis. Sono stufo di sentire queste cose e di vedere queste persone che accettano due lire.

Poi sottolinea che il problema sarebbero i referenti italiani, probabilmente i manager delle compagnie di ballo.