Simone Susinna e Anitta si sono lasciati? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Simone Susinna e Anitta sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare sia naufragato l’amore tra l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e la pop star. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Amore al capolinea tra Simone Susinna e Anitta? Qualche mese fa l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, non attore di 365 giorni e la pop star avevano ufficializzato la relazione tramite una serie di scatti che hanno fatto molto chiacchierare. Nel corso delle ultime ore, però, agli occhi dei più attenti non sono passati inosservati una serie di indizi che farebbero pensare alla fine della storia.

Nel dettaglio, pare che Simone e Anitta avrebbero smesso di seguirsi sulle loro rispettive pagine social. A dare qualche spiegazione in più riguardo questa vicenda ci ha pensato il sito ‘Very Inutil People’ che ha anche rivelato il presunto motivo che avrebbe portato alla fine della storia tra l’ex naufrago e la pop star:

In questi giorni è scoppiato uno scandalo in Brasile. Per farla breve, Anita ha unfollowato Simone Susinna, cancellato le foto insieme. Ha poi detto che è single e di non aver mai detto di stare con qualcuno. Lo scandalo è che è un giornalista ha diffuso una presunta chat dello scorso maggio, dove il manager di susina avrebbe chiesto manager brasiliano di creare una coppia con Bruna Marquezine.