Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati: l’annuncio

Grande preoccupazione tra i fan di Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti, le star più seguite di Tik Tok. In questi giorni la coppia si è resa protagonista di un annuncio che sta facendo il giro del web, lasciando tutti senza parole. A un anno dalla nascita del loro primo figlio, l’amore tra i due è naufragato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti non sono più una coppia. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Sofia con un lungo post che ha fatto preoccupare non poco tutti i fan della coppia. Ricordiamo che solamente un anno fa Sofia e Agostino sono diventati genitori del piccolo Thiago.

Queste sono state le parole con cui la tiktoker ha annunciato la fine della storia d’amore con il suo compagno:

Come vi ho reso partecipi dell’inizio ci tengo a dirvi anche che la relazione tra me ed Agostino è terminata, da un po’ a questa parte. Ovviamente non per la live di ieri sera, dove sono state dette anche cose fuori posto e mi scuso per questo, del resto vi chiedo un pochino di tatto e delicatezza da entrambe le parti, non mandate odio a nessuno perché nessuno si odia, le cose non andavano da un bel po, ma giustamente preferisco tenere private le altre cose tra noi.