Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno divorziato: l’annuncio inaspettato

Nel corso delle ultime ore Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono resi protagonisti di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto riportato dal giornale ‘Page Six’, pare che la coppia abbia deciso di divorziare. Inutile dire che la notizia si è rivelata una doccia fredda per tutti i loro fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo sette anni di matrimonio è naufragato l’amore tra la coppia di attori Sofia Vergara e Joe Manganiello. Come già anticipato, a rendere pubblica la notizia è stato il giornale ‘Page Six’ al quale è arrivato il seguente comunicato:

Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. In quanto due persone che si amano e si prendono molto cura l’una dell’altra, chiediamo cortesemente rispetto per la nostra privacy in questo momento mentre navighiamo in questa nuova fase della nostra vita

Come già anticipato, l’annuncio del divorzio tra la coppia di attore è stata una doccia fredda per tutti. I fan di Sofia Vergara e Joe Manganiello non si erano accorti minimamente della crisi che la coppia stava attraversando.

Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno deciso di divorziare dopo sette anni di matrimonio: il motivo

Al momento non è possibile conoscere i veri motivi che ha spinto la coppia di attori a divorziare. Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono limitati a rendere pubblica la notizia del divorzio per rispetto di tutti coloro che li seguono ma senza entrare nei dettagli.

Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono conosciuti nel 2014 e l’anno dopo hanno deciso di convolare a nozze. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la coppia fornirà ulteriori dettagli in merito a questa notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta.