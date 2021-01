Solange trovato morto nel suo appartamento: cos’è successo

Paolo Buccinelli, in arte Solange, è stato trovato morto nel suo appartamento. Aveva 69 anni, non verrà effettuata l'autopsia: morte naturale

Paolo Buccinelli, conosciuto da tutti come Solange, è morto all’età di 69 anni. L’opinionista e sensitivo è stato trovato senza vita nel divano del suo appartamento a Colleselvetti, a Livorno.

A dare l’allarme sono stati alcuni amici che, non ricevendo risposta al telefono si sono recati nel suo appartamento. Da fuori la porta, gli amici, hanno sentito squillare il telefono e hanno avvertito immediatamente i soccorsi.

Fatta irruzione dai Vigili del fuoco, il corpo di Solange è stato trovato sul divano. Sia il medico del 118, sia i rilievi dei carabinieri hanno rivelato che si è trattata di una morte naturale.

Il sensitivo si era recato al pronto soccorso proprio la scorsa domenica per un problema glicemico, ma era stato dimesso in giornata. Nel suo appartamento non sono stati rinvenuti segni di scasso, né violenze sul suo corpo.