Soleil Sorge a Verissimo: “Non sono mai stata innamorata di Alex Belli”

Soleil Sorge rivela a Verissimo il sentimento provato per Alex Belli che non è andato mai oltre la semplice amicizia

Soleil Sorge eliminata dal Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale sarà ospite nella giornata di oggi a Verissimo. La famosa influencer nel bene e nel male ha catturato l’attenzione dei telespettatori per tutta la durata del reality con il suo modo di fare e il suo carattere pungente.

Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è stato segnato dalla conoscenza di Alex Belli con cui ha costruito un rapporto che sembrava andare ben oltre l’amicizia. Per diversi mesi la coppia ha fatto pensare che tra i due ci fosse un affetto profondo che sfiorava quasi il sentimento dell’amore.

Negli ultimi mesi invece, il rientro di Alex nella casa e la presenza di Delia Duran ha frenato e freddato l’amicizia tra i due concorrenti del GF Vip. Proprio a seguito di questo, ora che Soleil Sorge è fuori dalla casa più spiata d’Italia, ha svelato il vero sentimento che ha sempre provato per il noto attore.

Intervistata a Verissimo, Soleil Sorge chiarisce finalmente una volta per tutte ciò che prova nei confronti di Alex. In particolar modo l’influencer ha poi svelato la paura di aver deluso il suo fidanzato per tutto il lasso di tempo in cui ha vissuto all’interno della casa.

Soleil Sorge a Verissimo: “Non sono mai stata innamorata di Alex”

La ex gieffina del Grande Fratello Vip intervistata da Silvia Toffanin ha svelato di non essere mai stata innamorata di Alex Belli. Quest’ultima infatti, ha spiegato alla conduttrice: “Non sono innamorata di Alex. Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto. Con Alex c’è stata solo una grande complicità”.

“Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone” prosegue Soleil Sorge.

“In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni. Era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”.

Infine la giovane ex gieffina ha rilasciato alcune affermazioni in merito al presunto fidanzato Carlo Domingo. Quest’ultima ha cercato fino all’ultimo di tutelare il compagno che non fa parte del mondo dello spettacolo: “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”.