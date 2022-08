Soleil Sorge, nell’ultimo periodo, e riuscita a far parlare molto di sé e ad aumentare notevolmente il numero di followers che conta sui social. Grazie alla sua partecipazione a vari reality e programmi, Soleil ha guadagnato una visibilità non indifferente e questo fa sì che venga invitata spesso in vari programmi sia televisivi che radiofonici.

La scorsa edizione del GF Vip ha sicuramente fatto la fortuna di alcuni personaggi che il pubblico del piccolo schermo ha accolto a braccia aperte. Di certo è stato così anche per Soleil: la giovane influencer ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza e il suo carattere schietto e deciso. Dopo l’esperienza nel reality la giovane è subito chiamata a far parte de La Pupa e il Secchione show.

Successivamente a fare una breve partecipazione a L’Isola dei Famosi, diventando a tutti gli effetti la nuova promessa dei salotti tv. Insomma tutti gli sguardi sono puntati su Soleil, che recentemente è finita al centro dell’attenzione anche per aver lanciato il suo brand personale: “State of Soleil”, proponendo al pubblico la sua prima collezione di costumi da mare.

Ma tra tutti questi successi lavorativi i fans si chiedono: come sta andando la vita sentimentale della Sorge? Durante la scorsa estate l’influencer aveva conosciuto un uomo che le aveva rubato il cuore, si tratta di Carlo Domingo, imprenditore.

Purtroppo avevano potuto trascorrere davvero poco tempo insieme: a stretto giro di posta Soleil è entrata nella casa del GF Vip e i due sono rimasti lontani per ben 6 mesi. Nonostante tutto, i due sono stati visti insieme in diverse occasioni, recentemente: al mare, sul treno e anche nel giorno del 28esimo compleanno dell’influencer.

Eppure l’apparenza inganna, dato che Soleil è vista anche con un uomo che non è affatto Carlo. Tra i mille impegni, Soleil è riuscita a ritagliarsi un periodo da trascorrere in relax, al mare con la sua famiglia.

È così che le è venuta l’idea di presentare ai followers i suoi familiari con una serie di storie. Tra questi scatti e video, spunta un uomo con cui Soleil sembra avere un rapporto speciale. Di chi si tratta? Del suo adorato nonno Renato, con cui ha un rapporto davvero solido.