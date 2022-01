Soleil Sorge – Delia Duran, da acerrime nemiche ad amiche. E’ questo l’andamento del rapporto tra le due da quando la moglie di Alex Belli è entrata in casa. Dopo lo scontro iniziale le due si sono avvicinate sempre di più e ora il loro rapporto è molto sereno e tranquillo.

Fonte: web

Ieri ne hanno parlato in puntata interrogate da Alfonso Signorini. “Almeno da parte mia è iniziato tutto prima del vino. E’ stata la cucina a portarci ad avvicinarci, ma questo non vuol dire né che dimentico o altro. Sono stanca e mi sono tirata fuori da questa situazione; con Alex abbiamo chiarito il nostro rapporto, ora l’unico dilemma resta nel loro rapporto. Non voglio vivere l’ultimo periodo nella casa così, ma nel migliore dei modi” – ha detto Soleil.

Dello stesso avviso è apparsa Delia che ha detto: “Le ultime cose che ha fatto le abbiamo viste tutti è Alex che non mi porta rispetto. Quello che è successo tra loro due lo abbiamo già chiarito, lui continua a fare che non mi piacciono. Io amo le donne, ho solidarietà femminile, siamo qui, dobbiamo convivere e il rancore non mi appartiene”.

Non tutti in casa però credono a questo avvicinamento dopo tutto quello che è successo. Nathaly Caldonazzo ha voluto spiegare i suoi dubbi in diretta. “Sono più contenta che regni la serenità piuttosto che urla, mi sembra un po’ troppo presto, un po’ troppo strano che si possa creare un rapporto di pseudo amicizia, è strano tutto ciò” – ha detto.

Fatto sta che le due negli ultimi giorni sono state molto vicine, hanno parlato molto tanto da organizzarsi anche per un viaggio insieme. Delia lo ha proposto: “Ma possiamo organizzare, io me lo sto preparando da qualche anno solo che la pandemia ha fermato tutto. Ma uno dei quei viaggi che vorrei fare è proprio conoscere il mio, il nostro Paese! L’Amazzonia soprattutto che è il polmone di tutto il nostro Pianeta Terra.”