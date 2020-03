Soleil Sorge e Marco Ferrero scappano ai Caraibi a causa dell’emergenza coronavirus: piovono le critiche Soleil Sorge, ex partecipante di Uomini e Donne,e Marco Ferrero scappano ai Caraibi a causa dell'emergenza coronavirus: piovono le critiche sui ragazzi

Soleil Sorge, ex partecipante di Uomini e Donne, dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus, decide di abbandonare l’Italia e di andare a rifugiarsi ai Caraibi. Questo gesto non è ben visto dal pubblico, il quale fa piovere le critiche sulla ragazza e sul’influencer Marco Ferrero, coppia di amici.

I due, decidono di passare qualche giorno di vacanza, volando ai Caraibi. Tutto ciò, però, va contro ogni norma imposta dallo Stato e contro ogni restrizione anti-contagio. Come aggravante, va agigunto acnhe che i due sono partiti da Milano in direzione Santo Domingo, perciò da una zona rossa.

In un video Tik Tok pubblicato da Iconize, alterego di Marco Ferrero, si vede il ragazzo dire di essere stanco dello stress di Milano a causa del virus e, dopo uno starnuto, si aprono le immagini di Santo Domingo. Questo ha scatenato le critiche del pubblico, che conta centinaia di migliaia di persone, per il brutto esempio trasmesso.

Le critiche sono state talmente tante che il ragazzo si è sentito costretto a giustificarsi, e così dice: “Non volevo offendere nessuno di voi. Quando sono partito non era successo il casino in Lombardia, è successo tutto mentre ero in viaggio, non potevo saperlo, altrimenti non mi avrebbero fatto partire.”

E poi aggiunge: “Ho fatto il mio viaggio in tranquillità, io sono una persona molto spensierata. Il mio messaggio non è partire o non partire, è viverla con tranquillità: più c’è panico più se ne genera.”

Ovviamente, anche Soleil Sorge è intervenuta su Instagram. Racconta di essere stata controllata solamente all’aereoporto di Santo Domingo, ma non a Milano. Così dice sui social:

“Di allarmismo ce n’è già abbastanza nel mondo, ci hanno fatto partire tranquillamente e quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi, ad ogni modo hanno verificato che non avessimo nessun sintomo di questo virus e ci hanno lasciato andare tranquillamente e quindi eccoci qui.”

Pare proprio che, tra coloro che dovrebbero dare il bell’esempio, ce ne siamo davvero pochi che, in realtà, stanno facendo qualcosa di pratico.