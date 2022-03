Nella casa del Grande Fratello VIP basta un attimo per creare un vero e proprio dramma. Soleil Sorge, in compagnia delle altre ragazze, si è cimentata in un balletto all’aperto.

Insieme a lei, Delia Duran, Sophie Codegoni e la malaugurata Lulù Selassié. Ad avere la peggio è stata la principessina che ha subito una gomitata sul labbro da parte della tanto discussa Sole.

Ovviamente il gesto è stato involontario, ma ha creato un momento drama. Lulù piangeva disperata ed è corsa subito Jessica a chiederle cosa le stesse succedendo: “Lulù ti esce il sangue? Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio“

Nella disperazione la ragazza ha raccontato di essersi fatta molto male tanto da non voler comparire in puntata giovedì:

Mi sono fatta male ragazza molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente.Prendi il ghiaccio sì portamelo

Jessica Selassié è tornata poi in giardino a tranquillizzare gli altri, insomma sembra sia stata più semplice di quanto effettivamente sembrasse:

“Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla“.