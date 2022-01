Soleil Sorge incontra la sua cagnolina e il vestito scivola giù: incidente al GF

Bellissima sorpresa ieri sera in puntata al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge che ha ricevuto la visita di sua zia Daniela e della sua cagnolina Simba.

La zia ha voluto rincuorarla dopo averla vista un po’ già di morale nei giorni scorsi. Poi l’influencer ha potuto riabbracciare la sua cagnolina ma nella concitazione del momento non si è accorta che la spallina era scesa giù mostrando il seno.

Soleil ha cercato di sistemarsi ma la gioia della cagnolina era incontenibile e l’incidente di percorso è proseguito. Soleil ha raccontato ad Alfonso Signorini come ha incontrato la sua cagnolina.

Fonte: Mediaset

“È una storia pazzesca. Sono otto anni che stiamo insieme. Ero appena tornata in Italia. Cercavo lavoro mentre frequentavo l’università. Stavo andando a fare un colloquio. Ero in piazza delle Coppelle a Roma. Mi si avvicina un mendicante, provando a porgermi delle rose. Stavo per dire: ‘No, grazie’, poi ho visto questa faccia…” – ha detto.

Ed ha continuato dicendo:

“Era piccola. Non volevo le rose, ma volevo quel cane. Ho iniziato a contrattare in tutti i modi come se fossi in un mercato. Avevo i soldi dell’affitto e stavo per dargli pure quelli. Mi sono ricordata di una lezione che mi aveva dato mia madre, di giocare a ribasso. Ho detto: ’50 euro o niente’. Il tipo mi dice di no. Stavo andando via con la morte nel cuore, poi un ragazzino mi insegue e mi dice: ’75 ed è tua’. I miei amici volevano che la chiamassi proprio settantacinque, ma l’ho chiamata Simba”.

Un racconto davvero curioso ma Simba ha così potuto godersi tutto l’amore che Soleil gli sta dando.

La ragazza intanto è al televoto per un posto in finale insieme a Giucas Casella e Delia Duran. Vedremo il pubblico a casa a chi darà questa splendida opportunità.