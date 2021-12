Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello VIP lunedì scorso, nonostante ciò si continua a parlare di lui e del flirt che ha avuto con Soleil Sorge. Anche Davide Silvestri inizia ad esprimere i dubbi sulla coppia formatasi nella casa di Cinecittà.

Tuttavia, in molti dentro la casa non credono che Soleil Sorge sia stata l’unica vittima e che, in fondo, se tutto è stata una finzione anche lei è stata complice dello show di Alex Belli.

Ora, l’influencer non ha più motivi per difendere il suo “amico speciale” e si è lasciata andare alle prime confessioni. In confidenza con le altre coinquiline ha spiegato:

Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la testa, così che mi innamorassi di lui qui dentro. Non ci credi che io sia così sprovveduta? No che non lo sono, io le cose le ho sempre viste e cercate di frenare. Le ho viste prima che lui le dicesse certe cose. Se ci ho giocato perché mi faceva comodo? Giocato? Andava contro qualsiasi cosa mia. L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando a un certo punto ci chiedevano della nostra amicizia e di lui e di cose e io continuavo a dire che non c’era nulla in più dell’amicizia e che lui aveva questo rapporto.

Soleil Sorge ha poi svelato cosa si sono detti realmente sotto le coperte e come le sue parole l’abbiano confuso: