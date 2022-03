Soleil Sorge svela la verità: “Ecco perché Barbara D’Urso mi ha scelta”

Soleil Sorge rapporto lavorativo e privato che la unisce a Barbara D’Urso e il motivo per il quale, è stata scelta come opinionista a La Pupa e il Secchione Show

Soleil Sorge svela la verità sul perché abbia accettato il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione Show. La ex partecipante del Grande Fratello Vi 6 è stata molto corteggiata da Barbara D’Urso non appena ha abbandonato la casa più spiata d’Italia.

È proprio quest’ultima infatti, durante una delle puntate del reality a chiedere a Soleil di voler partecipare nel suo programma di Italia 1. Tra le due donne c’è sempre stato un grandissimo rispetto reciproco e un grande feeling dimostrato anche durante le varie puntate di Pomeriggio Cinque.

L’italoamericana nel corso della sua carriera da opinionista e influencer ha più volte partecipato alle trasmissioni pomeridiane e serali di Barbara. Moltissimi telespettatori più di una volta hanno infatti sottolineato la loro forte intesa tanto da definire Soleil la sua ‘pupilla d’eccellenza’.

La Sorge in questi ultimi giorni ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando il motivo per il quale è stata scelta dalla nota conduttrice. Quest’ultima per la prima volta ha parlato del suo rapporto con Barbara D’Urso e del legame che le unisce anche fuori dal mondo della televisione.

Soleil Sorge svela la verità: Ecco il mio rapporto con Barbara D’Urso

La ex gieffina in questi ultimi mesi è riuscita a conquistare in modo positivo ma anche negativo il pubblico a casa. Il suo comportamento all’interno del Grande Fratello Vip ha scatenato centinaia di migliaia di commenti contrastanti per via della sua ‘amicizia’ con Alex Belli.

Barbara D’Urso per, sembra aver sempre apprezzato il suo caratterino tutto pepe ed è proprio Soleil a confermarlo: “A Barbara ha colpito la mia personalità diretta e sarcastica. Mi ha sempre invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente”.

La ex gieffina spiega poi: “Io e lei siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24. Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

Il grandissimo sogno di Soleil Sorge è proprio quello di seguire le orme di Barbara D’Urso: “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere. I frutti stanno pian piano arrivando”.