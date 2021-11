Soleil Sorge: vi ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Lui è molto famoso

Soleil Sorge, attualmente concorrente del GF Vip, deve la sua notorietà all’altrettanto conosciuto programma di Maria De Filippi. La ragazza ha rivestito il ruolo di corteggiatrice nel trono Classico di Uomini e Donne. Oggi la Sorge è una protagonista di punta del reality di Alfonso Signorini, soprattutto per il suo feeling con l’attore Alex Belli.

Fonte studi UeD

Ma facciamo un passo indietro. L’influencer appare in TV circa due anni fa, come corteggiatrice di un altro amato tronista, diventato anche lui non molto tempo fa un protagonista del reality in onda su Canale cinque. I fans più attenti del dating show della De Filippi non possono non ricordare il percorso della Sorge negli studi della Mediaset. Non passò inosservata né per la sua indiscutibile bellezza né tanto meno per il suo carattere risoluto e forte.

Stesso temperamento che sta dimostrando di avere all’interno della casa più spiata d’Italia. La ragazza, nel GF VIP, sta creando non poche dinamiche che mantengono alta l’attenzione dei telespettatori. La sua amicizia speciale (definita dai diretti interessati: “attrazione artistica”) con l’attore Alex Belli sta scatenando anche la gelosia della moglie dell’attore, Delia. Ma torniamo a noi.

Nel programma di Uomini e Donne, Soleil era la corteggiatrice di un tronista molto amato. Su di lui si erano accesi i riflettori per il suo fascino: la bellezza di un ex Mister Italia, affiancata da intelligenza e pacatezza. Un volto che successivamente fece molta strada nel piccolo schermo. Stiamo parlando di Luca Onestini.

Tra i due scoppiò immediatamente una sorte di alchimia. Ma a soli pochi mesi dalla scelta, lontani dalle telecamere, la loro storia finì. Dopo la delusione con Onestini, la Sorge si accompagnò ad un altro volto famosissimo: Jeremias Rodriguez. Parliamo del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. La gieffina ha fatto perdere la testa a tanti uomini. Oggi Soleil è una delle concorrenti più papabili come eventuale vincitrice del GF VIP.