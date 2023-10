La ex opinionista Sonia Bruganelli ha svelato la verità in merito al suo presunto flirt con Antonino Spinalbese

Nelle scorse ore, soprattutto sul web avevano iniziato a circolare delle voci su una possibile frequentazione tra l’ex moglie del noto conduttore Paolo Bonolis ed il fotografo, modello ed ex gieffino Antonino Spinalbese.

La vita privata di Sonia è molto seguita dal momento in cui il divorzio con Paolo è stato ufficializzato. Infatti, per tutta la stagione estiva, ci son state moltissime notizie riguardanti a suoi presunti flirt, risultati poi non veritieri.

A quanto pare, anche quest’ultimo è una notizia falsa. Difatti, Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese erano a cena assieme solamente come amici, e come se non bastasse, alla cena erano presenti anche altre persone.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: la verità sul presunto flirt

Ciò che però, ha poi spinto Sonia a smentire è stato il livello mediatico che stava prendendo questa notizia. Difatti in poco tempo, tutto il web ha iniziato a parlarne e a dare inizio ad una vera e propria caccia alle informazioni.

Su X (ex Twitter), hanno iniziato a circolare numerose foto in cui i soggetti sono Sonia Bruganelli seduta al tavolo con Antonino. Il dettaglio che non è sfuggito, presente in altre foto, è la gamba di Sonia appoggiata su di una gamba maschile.

Che si tratti della gamba di Sonia lo conferma il tacco presente in foto, che combacia con quelli indossati dalla donna. Ovviamente, questa notizia è diventata subito virare, dando vita a molti gossip e supposizioni.

Ma a metterci un punto in modo definitivo, ci ha pensato la diretta interessata, Sonia Bruganelli. Difatti, l’ex moglie del conduttore, ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha voluto pubblicare sulle storie del suo profilo Instagram ufficiale una foto che la ritrae con Spinalbese, e due amici.

Con la sua classica ironia, Sonia ha voluto dapprima scusarsi con Dagospia, che secondo l’ex opinionista ha sbagliato a riportare la notizia di un flirt privo di conferme. Ed ha poi aggiunto: “Mi dispiace di nuovo per Dagospia…E un po’ anche a me”, in allegato alla foto. In fondo, ha poi scritto: “Nuove collaborazioni nascono”.

Quindi escludendo il flirt tra Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese, possiamo certamente confermare che si tratta di una loro collaborazione lavorativa. Molto probabilmente, la cena tanto incriminata e seguita, era solamente una cena puramente lavorativa.