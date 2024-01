Sono tanti i possibili flirt che sono stati accostati al nome di Sonia Bruganelli dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis. La famosa imprenditrice infatti, negli scorsi mesi aveva annunciato insieme a suo marito la fine della sua lunga storia d’amore, una decisione presa di comune accordo rimanendo in buoni rapporti grazie al grande affetto che li lega.

Nelle ultime ore ancora una volta è la stessa Sonia a sorprendere tutti i suoi fan presentando il suo nuovo fidanzato. Da sempre quest’ultima si è dimostrata particolarmente riservata per quanto riguarda la sua sfera privata ma questa volta, ha voluto sorprendere tutte le persone che la seguono.

A grandissima sorpresa infatti, è la stessa Bruganelli all’interno del proprio profilo social a presentare il suo grande amore Beppe. Ecco di chi si tratta e le sue inaspettate parole.

Sonia Bruganelli esce allo scoperto: “Ecco Beppe, il mio nuovo fidanzato”

Da sempre Sonia Bruganelli ha tenuto la sua vita privata lontano dalle telecamere e dai gossip ma questa volta il suo nuovo amore ha fatto il giro del web. Stiamo parlando del suo Beppe dagli occhi grandi e dal cuore immenso ma tutto non è quello che sembra.

Il nuovo amore della nota imprenditrice non è altro che un bellissimo bassotto dal pelo ruvido che si chiama Beppe. A presentarlo a tutti i fan come il suo nuovo fidanzato è proprio Sonia che afferma: “Beppe is in da house. Benvenuto in casa Beppe, il mio nuovo giovane fidanzato”.

Proseguendo spiega: “È arrivato da poco e ha già dimostrato di avere un bel caratterino… non ne vuole sapere di tenersi il collare. Mi avevano detto di metterglielo subito così si sarebbe abituato ma, per il momento, non lo vedo convinto”.

Una presentazione che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta ma soprattutto ha fatto sorridere tutti gli utenti che continuamente leggono su di lei gossip insieme a uomini sempre diversi.