Sonia Bruganelli, polemiche per la foto al supermercato Sonia Bruganelli, posta una foto mentre era in fila al supermercato e scatena le polemiche; ecco cosa non è piaciuto ai suoi follower

Sonia Bruganelli posta una foto in fila davanti al supermercato e viene travolta dalla bufera. La bellissima moglie di Paolo Bonolis non è nuova a questo genere di polemiche. Ogni volta che posta qualcosa i suoi fan trovano qualcosa da contestare. Anche in questo caso non hanno aspettato molto. Ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli ha voluto condividere con i suoi follower un momento della sua quotidianità. La donna era in fila al supermercato, aspettando in macchina il suo turno. ha scattato una foto in cui si notano i suoi bellissimi occhi azzurri dello stesso colore dei guanti.

“Perché non andare a fare la spesa quando piove?!?!?”

Ma ai suoi follower non è sfuggito un dettaglio e l’hanno subito bacchettata. A parte la mancanza della mascherina che poi Sonia Bruganelli avrà messo in seguito, uscendo dalla macchina, in molti hanno visto la posizione della mano con il guanto.

I follower hanno sottolineato la pericolosità di quel gesto. Infatti, in molti raccomandano di non toccarsi la faccia con le mani e il fatto di avere guanti non è una garanzia se con quei guanti prima sono state toccate altre superfici.

Ovviamente, la moglie di Bonolis non è una sprovveduta. Siamo sicuri che quei guanti azzurri monouso erano stati appena indossati, dato che aveva specificato di essere in macchina, in attesa di fare la spesa. Quindi non erano un potenziale pericolo per la sua salute.

Quello che, però, ha fatto infuriare i fan, è stato il gesto in se. La donna è molto seguita sui social e qualcuno avrebbe potuto emulare il suo scatto senza pensare alle conseguenze.

C’è anche chi non ha visto il piccolo dettaglio, lasciandosi stregare dai suoi bellissimi occhi. Un suo follower, infatti, le ha scritto:

“I guanti dello stesso colore dei tuoi occhi, bellissima”.

Come dicevamo, Sonia Bruganelli riesce sempre a far parlare di sé. Pochi giorni dopo, ha postato un’altra foto con delle amiche dicendo di sentire la loro mancanza ma i follower hanno notato solo le costosissime borse firmate in primo piano.

Che dire… alla fine “nel bene o nel male, purché se ne parli” sembra essere il motto della signora Bonolis.