Sonia Bruganelli su Soleil: “L’unica che potrà fare televisione”

Per la moglie di Paolo Bonolis la Sorge è l'unica concorrente che avrà un futuro in televisione dopo il reality.

Soleil Sorge è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip ad un passo della finale. La giovane influencer ha perso al televoto flash con Davide Silvestri ed ha lasciato la casa quasi a sorpresa.

Era infatti considerata una delle favorite per la vittoria finale ma il pubblico ha deciso di salvare l’amico Davide. In molti credono che Soleil sia stata fatta fuori dai fan degli altri inquilini che vedendo nella ragazza un profilo molto forte, hanno deciso di eliminarla votandola.

Altri invece sono del parere che la vicenda con Alex Belli alla fine abbia stancato. Intanto per lei già si susseguono voci di un suo coinvolgimento nel mondo dello spettacolo. Come anticipato dal settimanale Nuovo Tv Soleil potrebbe essere nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione che partirà il prossimo 15 Marzo su Italia 1 con una conduttrice d’eccezione come Barbara D’Urso.

Fonte: web

Anche Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip crede che Soleil sia una delle poche in casa a ritagliarsi spazio nel mondo dello spettacolo anche dopo la sua avventura a Cinecittà.

Parlando su Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha detto: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil”, prima di presagire un suo futuro in televisione: “Credo che sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv” – ha detto.

Nelle storie Instagram di Sonia Bruganelli non è mancata nemmeno una frecciatina alla compagna d’avventura di questi mesi, Adriana Volpe.

Sonia ha repostato infatti le parole di Rita Rusic che aveva definito la Volpe un’opinionista senza opinioni.

“Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete” – ha detto la Rusic. E Sonia condividendo il pensiero ha mostrato di essere d’accordo con lei.