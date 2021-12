La moglie di Paolo Bonolis ci rimane male per come è stata zittita dal conduttore e se ne va dallo studio

Alta tensione ieri in studio al Grande Fratello Vip dove Alfonso Signorini ha stoppato uno scontro tra Alex Belli e Sonia Bruganelli e l’opinionista ha lasciato la diretta. Incredibile come tutto ciò che accade in questa edizione c’è lo zampino di Alex Belli. In studio si stava discutendo tra la Bruganelli e Alex. “Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando…” – ha detto la moglie di Paolo Bonolis.

Belli l’ha interrotta bruscamente: “Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show”. Sonia a quel punto era pronta a replicare, ma Alfonso Signorini ha bloccato entrambi impedendo loro di dire la propria opinione.

In particolare, alla Bruganelli ha detto: “Adesso basta, come ti ho dato la parola te la tolgo, tu non sei qua, se ti dico parla, parli se ti dico basta è basta”. Parole che hanno infastidito molto l’opinionista che infatti ha abbandonato lo studio durante la pausa pubblicitaria.

Fonte: web

Infatti ritornati in studio la poltrona della Bruganelli è rimasta vuota con la sola Adriana Volpe a commentare le vicende della casa. Alfonso Signorini ha fatto finta di niente andando avanti con il programma. Dopo circa 40 minuti Sonia è tornata al suo posto e Alfonso le ha chiesto subito la sua opinione su quanto stava accadendo in studio. “Se mi dai la parola parlo” – ha risposto in maniera fredda.

Il pubblico allora l’ha incoraggiata urlando: “Sonia, Sonia!” e il conduttore, ha cercato di sdrammatizzare: “Povera Sonia, le ho tolto la parola…” ma la Bruganelli aveva poca voglia di scherzare: “Non mi ha dato fastidio che mi hai tolto la parola ma il modo. Quello è stato sbagliato”. Ma Alfonso ha preferito chiuderla là: “Da persone intelligenti la risolveremo dopo nella pubblicità”. E si è proseguiti.