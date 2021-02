Sonia Pattarino incinta. La web influencer, infatti, è in dolce attesa. La 34enne, ex di Ivan Gonzales e corteggiatrice di Uomini e Donne, aspetta un bebè da Giovanni La Camera. La coppia mostra orgogliosa sui social la prima foto del piccolo o della piccola in arrivo, nell’ecografia appena fatta. Sono al settimo cielo.

Sonia Pattarino è diventata famosa principalmente per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice. La 34enne è stata a lungo fidanzata con Ivan Gonzales, tronista della stessa trasmissione di Maria De Filippi che ha anche partecipato a Temptation Island Vip, con Valeria Marini.

Sonia Pattarino oggi è felicemente fidanzata con Giovanni La Camera. La coppia ha proprio in questi giorni annunciato la lieta notizia. Con un post su Instagram Sonia e Giovanni hanno detto ai loro fan di essere in attesa di un piccolo erede.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne e il nuovo fidanzato sui social mostrano l’ecografia del bebè. E hanno pubblicato la foto con una didascalia molto dolce.

Parliamo d’ amore.

Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni

Una famiglia♥️

Un’ amore indescrivibile accanto a me,che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte.

Lei…la nostra principessa. La nostra vita

Sonia Pattarino incinta di una femminuccia

Sonia ha dunque annunciato anche il sesso del nascituro. Sarà una bambina. La web influencer è alla 16esima settimana, al quarto mese di gravidanza. E sembra che tutto proceda a gonfie vele. Da qualche tempo frequenta Giovanni La Camera, calciatore originario della Sicilia e residente a Milano.

Sarà stato un colpo di fulmine? Di sicuro la coppia fa sul serio, perché poco dopo essere usciti allo scoperto (anche se alcuni follower avevano ipotizzato prima una possibile storia d’amore tra i due), hanno già deciso di mettere su famiglia.

Auguri!