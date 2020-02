SONIC – Il Film: una clip in esclusiva Se doveste lasciare la Terra domani, cosa vorreste fare oggi?

SONIC, il riccio supersonico dell’omonimo franchise videoludico della SEGA, arriva da oggi 13 Febbraio al cinema. Un’avventura per tutta la famiglia, che farà esaltare tantissimo i nostri bambini, prendendoli per mano e portandoli all’interno di un’avventura fantastica ed unica. E chissà se, in SONIC, non troveranno un nuovo amico.



Sonic è un porcospino blu, originario di un altro mondo, in grado di correre ad una velocità supersonica tale da scatenare un’energia così potente da colpire tutto ciò che lo circonda. Un’abilità così speciale non può che attrarre uomini malvagi, affamati di potere, come il suo acerrimo nemico, il Dr. Robotnik.

In SONIC – IL FILM il supersonico porcospino blu, con l’aiuto del suo nuovo amico terrestre Tom (James Marsden), cercherà di fermare i piani di dominare il mondo del malvagio Robotnik (Jim Carrey) e l’unico modo per farlo sarà sconfiggerlo o sarà costretto a lasciare il pianeta Terra. Sonic si sente a casa sul nostro pianeta e ha tutte le intenzioni di restarvi, ma nell’eventualità che dovesse andar via decide di stilare una lista di cose da fare prima di quel triste momento. La più importante è una: trovare un vero amico e Tom si rivela essere proprio quella persona speciale. Sonic ha le fattezze di un animaletto blu mentre Tom è un essere umano, ma tra loro si crea un forte legame: entrambi hanno il desiderio e la forza di proteggere gli altri, di aiutare, di salvare le persone innocenti. Questo senso di eroismo e un grande cuore li accomuna e li avvicina.

Sonic viene da un altro mondo ma sul nostro, grazie a Tom ed alla moglie Maddie (Tina Sumpter), sente di essere amato, accettato ed il profondo desiderio di appartenere ad una famiglia si concretizza in questo sentimento. Lui sa di essere “troppo” per questo mondo, di essere un pericolo perché calamita di intenzioni malvagie, ma l’affetto è così grande da trattenerlo sulla Terra. Il desiderio più importante e più sincero della lista di Sonic si è avverato quando ha trovato una vera casa, fatta di affetti e di persone e così quello di Tom, di trovare un senso alla sua vita, una missione, nel momento in cui è diventato amico di questa brillante e dolce creatura.

In SONIC – IL FILM gli autori hanno voluto inserire un nuovo aspetto al carattere di Sonic (protagonista dell’omonima saga di videogiochi lanciata nel ’91) da sempre sicuro di sé, divertente e un po’ sarcastico, hanno deciso di renderlo più vulnerabile, di modo che il pubblico potesse comprenderlo di più e rispecchiarsi in esso. E se voi foste Sonic e doveste lasciare la Terra domani, cosa scrivereste nella vostra lista?

Ed ecco a voi una clip in esclusiva tratta proprio dal film che da oggi potrete vedere in tutte le sale d’Italia. Cosa aspettate? Sonic vi attende al cinema!