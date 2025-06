“Sono devastato, ma devo farlo” il famoso cantante cancella il tour, la sua salute preoccupa i fan

Rod Stewart, noto cantautore britannico, ha recentemente fatto un annuncio che ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan. A 80 anni, Stewart ha comunicato di essere costretto a cancellare alcuni concerti negli Stati Uniti a causa di problemi di salute. Questa notizia arriva a poche settimane dalla sua attesissima esibizione al Glastonbury Festival, un’importante manifestazione musicale nel Regno Unito.

L’annuncio di Rod Stewart e le cancellazioni dei concerti

Rod Stewart ha informato i suoi seguaci tramite i social media di aver dovuto annullare sei concerti a causa di un’influenza che lo ha costretto a fermarsi. Tra i concerti cancellati ci sono quelli previsti a Las Vegas e Stateline, in Nevada, mentre due date in California saranno riprogrammate. Stewart ha espresso il suo dispiacere e ha chiesto scusa ai fan, dichiarando di essere “devastato” per la situazione. La sua esibizione al Glastonbury Festival è programmata per il 29 giugno e, al momento, non sembra essere a rischio, nonostante le recenti cancellazioni. Questo festival è noto per inaugurare la stagione dei grandi eventi estivi nel Regno Unito e la partecipazione di Stewart è attesa con grande entusiasmo.