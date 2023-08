Sophia Bush e Grant Hughes si sono lasciati dopo solo un anno di matrimonio: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore sta circolando sul web una notizia che ha creato non poco scalpore. Stando a quanto reso pubblico dal magazine ‘People’, pare che Sophia Bush e Grant Hughes abbiano deciso di divorziare dopo solo un anno di nozze. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Sophia Bush e Grant Hughes non sono più una coppia. Gli attori di One Tree Hill e Chicago P.D. avrebbe deciso di chiudere la loro storia d’amore dopo solo un anno di matrimonio. Come già anticipato, lo scoop è stato lanciato dal giornale ‘People’ e la notizia ha creato un certo scalpore.

A rivelare la notizia al noto magazine è stata una fonte anonima, la quale ha anche rivelato che, nonostante la separazione, i due attori avrebbero deciso di rimanere amici. Al momento non si conoscono i motivi per cui la coppia ha deciso di prendere questa decisione.

Inoltre, pare che la notizia non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Sophia Bush e Grant Hughes romperanno il silenzio e commenteranno il gossip che in queste ultime ore sta circolando sul loro conto:

Sophia e lui erano amici da 10 anni e si sono uniti durante il Covid attraverso il loro amore per il servizio alla comunità. Continuano a gestire insieme la loro organizzazione no profit e rimangono buoni amici.

La storia d’amore tra Sophia Bush e Grant Hughes

Sophia Bush e Grant Hughes sono stati amici per circa 10 anni ma nel 2020, durante l’emergenza Covid, i due attori sono stati paparazzati mano nella mano. Un anno dopo l’attore di Chicago P.D. ha deciso di chiedere la mano della sua compagna con una romantica proposta fatta in Italia.