Sophia, Sistine e Scarlet: chi sono le figlie di Sylvester Stallone Si chiamano Sophia, Sistine e Scarlet e hanno un padre decisamente famoso: ecco chi sono le figlie di Sylvester Stallone

Sophia, Sistine e Scarlet. Tre nomi femminili che iniziano tutti per S, proprio come le iniziali del nome e del cognome del loro celebre papà. Sapete di chi sono figlie queste tre bellissime ragazze? Del grande attore Sylvester Stallone: avranno seguito le sue orme?

Una bellissima donna che ha sposato un grande attore diventato famoso in tutto il mondo per i film d’azione come Rocky e Rambo. In onore delle sue figlie, che di secondo nome fanno tutte Rose, il paparino celebre si è fatto tatuare proprio tre splendide rose.

Dalla mamma e dal papà hanno preso i tratti migliori. Sono tre bellissime ragazze, che abbiamo ammirato ad esempio in occasione dei Golden Globe del 2017 affianco al presentatore Jimmy Fallone.

Sophie Rose è nata nel 1996, Sistine Rose è nata nel 1998 e Scarlet Rose, infine, è nata nel 2002. La primogenita vuole diventare imprenditrice e per farlo studia alla University of Southern California, ma nel frattempo si tiene impegnata anche come modella. Sistine, invece, lavora solo come modella e visto il fisico non c’era da dubitare. L’abbiamo anche vista in Italia a Sanremo 2017 con Carlo Conti e altre figlie d’arte. La più piccola, invece, Scarlet promette di diventare presto modella… Vista la sua bellezza!

Sylvester Stallone, in realtà, ha anche altri figli. Dal matrimonio con l’attrice Sash Czack, sposata nel 1974, ha avuto due figli: Sage, purtroppo morto nel 2012, dopo aver seguito le orme del padre come attore e anche come regista, e Seargeoh Seth, nato con una forma di autismo. La coppia si è separata nel 1985. A giugno di quell’anno conosce Brigitte Nielsen, che sposa a dicembre. I due però divorziano nel 1987.

Ha avuto molti flirt, prima di risposarsi nel 1997 con Jennifer Flavin, donna da qui ha avuto le sue tre adorate figlie.