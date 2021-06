Sophie Codegoni a casa di Fabrizio Corona. Lui agli agenti dichiara: “È la mia fidanzata”

Sophie Codegoni fidanzata con Corona. L'ex tronista compare in un video a casa di Fabrizio che spiega: "Convive con me"

Uno degli ex volti di UeD che continua ad appassionare il pubblico con le sue vicende, è senza dubbio l’ex tronista Sophie Codegoni. La ragazza, dopo la fine della sua storia nata tra i banchi del dating show, ha continuato a fare dentro e fuori dalle attenzioni dei media. Ad incuriosire maggiormente gli scrittori di cronache rosa erano ovviamente i flirt che nel corso del tempo le sono stati attribuiti.

Di recente, però, tutti gli indizi sembrano portare verso la stessa deduzione. La conferma sembra essere arrivata da uno dei diretti interessati. Sophie Codegoni infatti sarebbe la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. A rivelare questa incredibile novità sull’ ex tronista di UeD è stato lo stesso fotografo. Corona lo ha dichiarato nel corso di un battibecco con la polizia, che si trovava nella sua abitazione per effettuare una verifica.

Gli agenti si erano recati a casa di Corona a causa di una segnalazione da parte dei vicini, per presunti schiamazzi notturni. È evidente come in casa ci sia qualcuno insieme a Fabrizio, dato che questa persona riprende tutta la discussione con le forze dell’ordine. Nel corso del video, è inquadrata anche Sofphie.

La ragazza seduta al tavolo con indosso gli stessi abiti con la quale si era mostrata su Instagram poche ore prima. In quel momento, Fabrizio ha spiegato la presenza della ragazza alle forze dell’ordine con queste parole: “È la mia fidanzata, la mia convivente”. Dopo questo video, è stata inevitabile una pioggia di domande da parte dei followers.

Sophie è davvero la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? Per il momento l’ex tronista non ha proferito parola al riguardo. Oltre a questo video lampante e, alle dichiarazioni del fotografo, ci sono altri indizi che lasciano supporre che tra loro sia in corso una storia. Recentemente, Sophie è spesso vista frequentare gli ambienti di Corona entrambi uscirebbero con le stesse compagnie.