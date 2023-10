Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Corona svela chi è l’amante del deejay: la replica al vetriolo di Sophie

Dopo lo scandalo sulle scommesse illegali commesse da alcuni dei giocatori più conosciuti del nostro paese, Fabrizio Corona ha deciso di non volersi più fermare. Nella giornata odierna, ha infatti deciso di smascherare il tradimento di un ex gieffino.

Stiamo parlando di Alessandro Basciano ai danni della ex compagna Sophie Codegoni. Molti fan erano insospettiti sin dal primo momento, visto il drastico cambiamento nella coppia. A quanto pare, il re dei paparazzi ha deciso di smascherarlo.

Ricordiamo che Basciano e Codegoni si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello, una volta usciti c’era stata la proposta di matrimonio e poi la convivenza. Infine, è arrivata la piccola Celine Blue. Ma a quanto pare, questo non è bastato per salvare la coppia.

Codegoni, Corona svela chi è l’amante di Alessandro Basciano: La replica al vetriolo di Sophie

Questo perché a soli 5 mesi dalla nascita della loro bambine, hanno iniziato a circolare delle voci su una loro possibile crisi, voci poi prontamente smentite. Ma dopo poco tempo, non è stato più possibile nascondere la verità, per la coppia.

Difatti, Sophie Codegoni ha comunicato la rottura definitiva con Alessandro per motivi “troppo gravi”. Basciano, per proteggere la sua immagine, aveva pubblicato una foto che lo ritraeva in ospedale, scrivendo: “Nessun tradimento da parte mia, sia chiaro!”.

Ma durante l’ospitata a Verissimo, Sophie ha voluto rilasciare un’esclusiva: “Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di Alessandro con una donna in aeroporto”.

“Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto”.

“Mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. La ex pazza sarei io. La trattava come se fosse la sua fidanzata. A me aveva detto che si trovava vicino Milano”.

Alessandro ha subito richiesto il diritto di replica tramite avvocato. Tantissimi, hanno subito cercando di capire chi possa essere l’amante di Alessandro. Qui entra in gioco Fabrizio Corona, che già tempo fa aveva parlato del momento molto difficile della coppia di gieffini.

Corona non ha perso tempo, senza troppi giri di parole, attraverso il suo sito Dilinger News, ha dichiarato che l’amante è Erjona Sulejmani. Quest’ultima, ha già avuto una storia con Basciano, prima della sua entrata nella casa più spiata d’Italia.

Durante l’intervista, Sophie si è mostrata a Silvia Toffanin particolarmente commossa ed avvilita. Ha poi detto chiaramente di sapere con chi è stata tradita e di sapere che è proprio l’ex di Basciano, che tutti presumono sia Erjona.

Quest’ultima però, attraverso i social ha subito voluto mettere le cose in chiaro, dichiarandosi estranea alla questione: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto di due anni indietro con i tempi ma nella mia vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli. Prima di inventare caz*ate per favore informatevi. E non mettete la gente dentro questo circo”.