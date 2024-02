Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme? L’indiscrezione social fa impazzire i fan

Nelle ultime ore il web non si chiede altro, c’è davvero un nuovo ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Nel corso dei mesi passati i due ex volti di Uomini e Donne hanno dato vita ad un vero e proprio caos mediatico finito anche sotto i riflettori di Verissimo.

La loro storia d’amore fatta di incomprensioni, discussioni, gravi litigi ma anche di ipotetici tradimenti aveva conquistato le prime pagine dei giornali ma anche dei social network. Dopo un lungo silenzio però, una segnalazione ha lasciato tutti i fan con un grande dubbio.

Sembrerebbe infatti che, una segnalazione inviata all’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe infatti riaperto un possibile ritorno di fiamma tra Sophie e Alessandro. Ecco i dettagli e quanto riportato nella segnalazione.

Deianira Marzano di recente ha pubblicato una segnalazione arrivatale e che vedrebbe protagonista Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Stando a quanto riportato dall’utente, sembrerebbe infatti che i due volti noti sarebbero tornati insieme ma che non vogliano annunciarlo pubblicamente.

All’interno del messaggio condiviso dall’influencer, viene affermato come entrambi siano stati avvistati all’interno di un locale in atteggiamenti molto vicini ma soprattutto di grande intesa e spensieratezza.

Ciao Deia, volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni ma io mi chiedo, dal momento che sono tornati insieme perché non lo dicono, invece di fare finta di niente? ma così prendono in giro i follower.