Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi proprio non pensano di fare pace. Ad esser particolarmente agguerrita è la diciannovenne ex tronista, la ragazza ha riacceso la miccia dopo le nomination palesi.

Jessica Selassié l’avrebbe infatti nominata, questo perché Gianmaria Antinolfi le avrebbe raccontato delle cose proprio su di lei. A queste parole la ragazza è sbottata ed è entrata in confusione.

Questo episodio ha scatenato al sua ira ed è andata dritta dall’imprenditore urlandogli conto parole poco carine: “Sei uno schifoso! Ripigliati, ti fai solo castelli per aria con me! Non ci voglio avere niente a che fare con te sotto quel punto di vista.“

La ragazza si è poi confidata con il suo amico Manuel Bortuzzo e le ha spiegato cos’è successo tra i tre:

Gianmaria ha detto a Jessica che io gli tengo la mano sotto le coperte ma non è assolutamente vero, ha provato a prendermela ma io mi sono scansata e gli ho detto che non c’era trippa per gatti. Accidenti a me che quel giorno sono andata con lui a parlare! Mi ha voluto parlare di suo padre ed io, anche se ce l’ho con te, ma se te ti apri con me e mi racconti un fatto privato a me fa piacere e ti sto ad ascoltare. Mi ha fatto piacere se è venuto da me a parlare, ma non può dire a Jessica che io gli tengo la mano.