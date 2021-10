Sophie Codegoni è nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo esser diventata famosa per il suo trono a Uomini e Donne. Dal caratterino assolutamente non facile, la giovane era uscita dal programma in compagnia di Matteo Ranieri. I due sembravano molto affiatati, ma dopo qualche mese (forse meno) si sono lasciati.

Tutti attribuivano la rottura a una decisione di Sophie Codegoni, ma sembrerebbe che le cose siano andate diversamente. Sophie Codegoni parlando con Alex belli ha rivelato alcuni dettagli della loro rottura.

La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore e voleva fare soltanto la fashion blogger. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire.

Sophie Codegoni ha anche svelato alcuni dettagli intimi della loro relazione: sembra infatti che i due non abbiano neanche mai avuto un contatto.

Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico.

Alex belli le ha chiesto se spera in un confronto proprio com’è stato per Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. L’influencer è sicura: