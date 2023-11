Sophie Codegoni e il gesto social contro Alessandro Basciano: cosa ha fatto l’ex gieffina

La fine della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta facendo molto chiacchierare. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un gesto social contro il suo ex compagno che non è di certo passato inosservato.

Sophie Codegoni di nuovo contro Alessandro Basciano. In queste ultime ore sul web stanno circolando una serie di commenti relativi alla fine della storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Quello che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più attenti riguarda il like di Sophie ad una frase riferita proprio ad Alessandro Basciano.

Sul social X la fine della storia d’amore tra Sophie e Alessandro sta facendo ancora molto discutere. Tra le tante parole scritte, infatti possiamo leggere:

Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine. Visto che tante dite a Sophie di perdonarlo…ma siete sicure che lui voglia Sophie?

Queste parole sono state commentate da un utente in questo modo:

Il pianto di Alessandro Basciano è durato solo una giornata.

A questo punto a tutti non è passato inosservato il like al commento in questione. Da qui tutti hanno potuto intuire che i due ex gieffini non siano ancora arrivati ad una pace.

Nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo, Sophie Codegoni aveva commentato il pianto di Alessandro Basciano con queste parole: