Sophie Codegoni questa volta ha deciso di tornare a Verissimo pronta a portare le prove di quanto affermato la scorsa settimana smentendo così le ultime dichiarazioni di Basciano. Parole forti ed importanti quelli dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver ascoltato l’intervista del suo ex ha deciso di rispondere per un’ultima volta.

Il suo ingresso a Verissimo ha fin da subito lasciato i telespettatori sorpresi che, non si aspettavano una nuova replica. Il caos mediatico sulla coppia nata al Grande Fratello Vip continua così a tener banco con nuove affermazioni e nuovi importanti colpi di scena.

Questa volta Sophie ha deciso di chiudere completamente la questione rilasciando un’ultima intervista che parla proprio di Alessandro. Le sue parole però, hanno sorpreso i fan che, hanno scoperto nuovi dettagli che hanno portato alla fine della loro relazione. Ecco le sue affermazioni.

Sophie Codegoni, l’intervento a Verissimo: “Ho le prove del tradimento di Alessandro Basciano”

Fin da subito l’ex tronista ha raccontato il suo stato di salute: “A distanza di una settimana ti dico che sono dentro un vortice, a momenti mi sento leggera a momenti dico che è tosta. Ovviamente ho visto l’intervista di Alessandro ed ero sicura che, conoscendolo, non ammettesse di aver sbagliato. Però ha toccato dei tasti troppo delicati”.

“Quando ho visto quel pianto non mi si è stretto il cuore, ho visto l’Alessandro che conosco. Io tutt’ora lo amo, ma quel pianto non mi fa effetto perché di quei pianti ne ho visti tantissimi. Ogni volta che prendevo una decisione lui piangeva, io dicevo ‘ok riproviamoci’, ma quante volte devo farlo?” afferma Sophie.

Quest’ultima è poi tornata sulla storia del tradimento spiegando: “Quando l’ho scoperto lui ha cambiato almeno quindici versioni. Lei (fa riferimento alla ragazza di Ibiza, ndr) mi ha mandato foto di lei in stanza con Alessandro. Ho video di lui che si avvicina alla bocca di lei mentre si strusciava in discoteca. […] Quando Alessandro dice ‘lei era ancora innamorata di me’, lo penso anche io e questo mi fa ancora più arrabbiare perché ha preso in giro due donne, non solo una”.

La Codegoni ha poi terminato affermando: “in ogni sua versione ci vedevo un tradimento. Il viaggio a Ibiza? Alessandro sapeva benissimo che avrebbe trovato là Luz Macabello. Ho visto messaggi di lui che le scriveva ‘sto arrivando a Ibiza’, non è stato incastrato dal suo manager, Alessandro sapeva tutto”.