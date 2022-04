Sophie Codegoni risponde alle preoccupazioni dei genitori circa la sua relazione con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni all’interno della casa del Grande Fratello VIP ha trovato l’amore. La sua relazione con Alessandro Basciano, infatti, sembra proseguire a gonfie vele.

Tuttavia, alcune preoccupazioni su questa storia sono emerse anche durante il programma.

Il ragazzo, infatti, ha avuto parecchi attacchi di rabbia, alcuni anche contro la giovane. I genitori hanno infatti espresso le loro preoccupazioni. Ora a rispondere è stata l’ex tronista:

Cari mamma e papà, quando sono uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Alessandro Basciano ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere una nuova delusione e, allora, ho deciso di scrivervi anche io, per rassicurarvi e anche per dirvi di non preoccuparti. Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro.