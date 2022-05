Sossio Aruta e Ursula Bennardo al capolinea: “Si sono lasciati di nuovo”

Sossio e Ursula sembrano nuovamente in crisi, a insospettire i fan alcuni gesti social dell’ex cavaliere

Sossio Aruta e Ursula Bennardo riaccendono i riflettori sulla loro coppia riportando a galla una presunta crisi che li vedrebbe questa volta ad un punto di rottura. Il loro amore nato all’interno di Uomini e Donne sembra sempre più tormentato tanto da averli visti più di una volta lontano l’uno dall’altra.

Il loro percorso già ai tempi si è dimostrato fin da subito molto complicato ma entrambi hanno sempre trovato un punto d’incontro. Dopo l’ultima discussione però, la coppia sembra aver preso una decisione importante tanto da lasciare tutti i loro follower senza parole.

Lo scorso settembre Sossio e Ursula hanno superato una crisi non semplice, una separazione che la stessa aveva annunciato sui social. Entrambi avrebbero dovuto convolare a nozze ma la stessa ex dama, ha ben deciso di rimandare il tutto affermando di non avere le giuste basi.

Ormai da diversi giorni però, la coppia sembra lanciare diversi indizi che lascerebbero intendere ad una nuova discussione. Essa infatti, sarebbe seguita da alcuni dettagli inequivocabili che testimonierebbero un presunto ed ennesimo addio.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo nuovamente in crisi

Gli utenti social negli ultimi giorni hanno visto alcuni movimenti davvero strani per quanto riguarda la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Stando a quanto scoperto nei loro profili social infatti, la coppia avrebbe smesso di seguirsi e lo stesso ex cavaliere avrebbe confermato il tutto con una delle sue solite frasi.

Sossio infatti, all’interno di un post ha affermato: “Tutto ha un inizio e una fine” dando spazio ai dubbi che giorno dopo giorno trovano sempre più risposte. Entrambi sembrano così giunti nuovamente al capolinea della loro storia d’amore nata all’interno degli studi di Uomini e Donne.

Ancora una volta non si sa bene così sia accaduto tra i due volti noti del programma ma quando alle continue frecciatine sembra essere davanti all’ennesima crisi. A differenza di Sossio, Ursula nel proprio profilo social prosegue le varie sponsorizzazioni mettendo da parte la sua vita privata ed evitando qualsiasi accenno all’argomento.