Sossio Aruta e Ursula Bennardo contro Barbara D’Urso: “Mai piaciuta”

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne contro la conduttrice: il motivo

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questa estate. La notizia dell’addio a Mediaset ha messo la conduttrice al centro delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore una storica coppia di Uomini e Donne si è scagliata contro Carmelita. Scopriamo insieme cosa hanno dichiarato Sossio Aruta e Ursula Bennardo su Barbara D’Urso.

In questi ultimi giorni Sossio Aruta e Ursula Bennardo, storica coppia nata nello studio di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Mio’. Qui non sono passate inosservate alcune parole che i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi hanno speso nei confronti di Barbara D’Urso.

Nel dettaglio, le parole che Sossio e Ursula hanno speso riguardo la conduttrice non sono state positive. Questo è il parere che Ursula Bennardo ha espresso nei confronti di Carmelita:

Riconosco le sue qualità ma il suo modo di approcciarsi non mi è mai andato giù.

In seguito anche Sossio ha voluto dire la sua e si è espresso sull’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 con queste parole:

Not, perché ha invitato cani e porci nelle sue trasmissioni ma non ha mai chiamato noi.

Al momento Barbara D’Urso è rimasta in silenzio ed ha deciso di non replicare al parere che Sossio e Ursula hanno espresso nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo su Alfonso Signorini e Filippo Bisciglia

Ma non è finita qui. L’intervista che Sossio e Ursula hanno rilasciato al noto settimanale è proseguita con alcune rivelazioni che la coppia ha fatto su Alfonso Signorini e Filippo Bisciglia.

In questo caso, al contrario di quanto successo per Barbara D’Urso, i pareri che la coppia ha espresso sui due conduttori sono stati positivi.