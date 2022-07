Sossio Aruta sotto accusa: dopo l’appello per il lavoro le lunghe vacanze. Negli ultimi anni sono diversi i programmi che hanno presentato al pubblico nuovi personaggi interessanti e ammalianti. Tra reality, salotti TV e dating show il pubblico ha iniziato ad amare ed apprezzare alcuni volti che, si sono distinti tra gli altri.

Tra questi di certo non si può non menzionare Sossio Aruta. L’uomo è riuscito a finire sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione come cavaliere a UeD. Poi riconfermare la sua popolarità durante il suo viaggio tra i sentimenti a Temptation Island.

Ora, la vita sentimentale di Sossio sembra andare a gonfie vele, ma questo purtroppo non basta a garantirsi una serena quotidianità. Aruta, infatti, sta passando un periodo di difficoltà economica. Per trovare lavoro ha pensato di approfittare della sua visibilità per lanciare un appello a tutti i suoi seguaci.

Non è mai stato un mistero la grande passione dell’ex cavaliere di UeD per il calcio. Sossio ha giocato in diverse squadre appartenenti a diverse categorie e ora, all’età di 51 anni, vorrebbe evolversi e iniziare una carriera come allenatore.

Questa richiesta dell’ex calciatore era stata inizialmente accolta a braccia aperte dai followers, ma qualcosa ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Infatti, subito dopo l’accorata richiesta di aiuto, Sossio si è concesso, insieme alla sua compagna Ursula Bennardo, diverse vacanze in luoghi decisamente esclusivi, rendendo i fans sospettosi sulla sincerità delle parole di Aruta.

In molti hanno commentato negativamente le varie gite fuori porta dell’ex volto di UeD. Il fatto che Sossio, a cuor leggero, abbia deciso di concedersi tanti soggiorni di lusso, ha fatto molto dubitare sulla reale necessità di Sossio di trovare un lavoro migliore con urgenza.

I fans si sono scatenati lasciando stoccate molto pungenti dirette all’ex calciatore. Per il momento né il diretto interessato né la sua compagna si sono espressi, ma ovviamente teniamo occhi e orecchie aperti per nuovi aggiornamenti.