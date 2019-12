Spie Sotto Copertura: una clip in esclusiva per Bigodino.it Quest'anno il Natale si festeggia con una commedia animata unica e divertente

Questo Natale lasciatevi sorprendere da una nuovissima commedia animata per tutta la famiglia con Spie Sotto Copertura, pellicola targata 20th Century Fox e Blue Sky Studios. In esclusiva per voi lettrici di Bigodino.it abbiamo una clip in anteprima del film, dal 25 Dicembre al cinema.

Diretto da Nick Bruno e Troy Quane, Spie Sotto Copertura è una commedia buddy movie ed esilarante in versione animata che vede nel suo cast di doppiatori protagonisti Will Smith e Tom Holland, accompagnati da Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan e Rashida Jones.

Il film vede vede protagonista l’agente segreto Lance Sterling, il migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett, giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l’intelligence, propone all’agente Sterling una tecnologia, nota come “travestimento biodinamico”, che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei travestimenti “molto particolari”.

Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione. Questo evento improvviso e fuori dall’ordinario farà sì che l’agente e il genio imparino a fare affidamento l’uno sull’altro per portare a termine la più importante di tutte le missioni: salvare il mondo.

Per voi lettrici di Bigodino, vi mostriamo una clip in anteprima dal film, che troverete in sala dal 25 Dicembre: