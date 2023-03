Squalifiche GF Vip, avvocato De Pace: “Danno d’immagine, chiederei il risarcimento”

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata piena zeppa di squalifiche. Ad un certo punto del reality gli autori, forse su indicazione dall’alto, hanno cambiato registro decidendo per una politica di tolleranza zero dinnanzi a gesti o parole dette fuori posto. L’ultimo a cadere dinnanzi al provvedimento del Grande Fratello è stato Daniele Dal Moro.

In tanti fuori hanno ritenuto eccessiva la scelta degli autori di squalificare Daniele come Edoardo Donnamaria per gesti o frasi dette nella casa. Dello stesso avviso è anche l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, molto famosa per aver difeso diversi personaggi vip compreso Francesco Totti nella pratica di divorzio da Ilary Blasi.

“Io sono contro il politicamente corretto, ma proprio contrarissima. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l’umorismo e l’ironia” – ha detto l’avvocato ospite a Casa Pipol.

“Perché se la sono presa solo con Edoardo Donnamaria? Ha solo detto ‘Mi hai rotto il ca**o’. Lo si sente ovunque. E anche l’altro (Daniele Dal Moro, ndr) che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava” – le parole di Annamaria Bernardini De Pace.

Per l’avvocato ci sarebbero gli estremi per fare causa al programma per chiedere i danni d’immagine. “Io farei la causa, chiederei un risarcimento. C’è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti. Se c’è scritto che se uno dice una parolaccia può essere squalificato”.

Infine sulla diatriba nata tra Edoardo Donnamaria e la famiglia di Antonella, l’avvocato sembra schierarsi apertamente con il volto di Forum.

“Godo che sia uscita perché non la sopportavo. I genitori invadenti? Errore tremendo. Questi che scrivono la lettera e se la prendono con Pier Silvio e altri, ma chi sono?” – ha concluso.