Sta avendo successo ad Amici, ma in pochi sanno che Holden è figlio d’arte: suo padre è il marito di una famosissima cantante

Tra gli allievi più apprezzati di questa edizione di Amici 23 compare certamente il bravissimo Holden. Per molti sarà proprio il giovane allievo di Rudy Zerbi ad alzare la coppa della vittoria. Il ragazzo ha inoltre da poco registrato il suo primo videoclip.

Holden

Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito al video dedicato all’inedito “Solo Stanotte”. Chi ha curato il look così particolare del giovane talento di Canale 5?

Amici 23: Holden conquista la maglia del Serale

Dopo un percorso di grande impegno e soddisfazioni, anche Holden può finalmente vantare la maglia dorata. Rudy Zerbi ha infatti deciso di premiarlo permettendogli di accedere alla fase serale. Holden è fin da subito stato uno dei preferiti del programma e per molti è un ottimo candidato alla vittoria.

Nonostante questo non sono mancate le difficoltà, in quanto spesso Holden ha dimostrato di non avere una buona memoria e dimenticare buona parte dei suoi testi. Come se tutto questo non fosse già abbastanza pesante da digerire, è stato spesso descritto come un raccomandato.

Holden

Questo perché Holden è il figlio di Paolo Carta, ovvero il marito di Laura Pausini. Parliamo di due artisti di fama internazionale, motivo per il quale non si capisce come un giovane ragazzo come lui abbia deciso di intraprendere la strada del talent e non farsi aiutare da loro.

Chi ha curato lo stile di Holden nel video Solo Stanotte?

Credits: Holden

Holden, il cui vero nome è Joseph Carta, nasce nel 2000 e fin da piccolo dimostra di avere un grande talento in campo musicale. Il ragazzo è figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, attuale marito e chitarrista di Laura Pausini.

Con il tempo il ragazzo ha saputo dimostrare di essere molto portato per il canto ed è per questo che ha cominciato a incidere qualche singolo che ha ottenuto un discreto successo.

In molti si sono soffermati sul suo stile, il quale è sempre piuttosto semplice e monocromatico. Holden ha infatti dichiarato di non amare il centro dell’attenzione ed è per questo che anche per i vestiti punta su uno stile piuttosto semplice ed elementare. Preferisce quindi che a parlare siano le sue parole e la sua musica piuttosto che il suo aspetto.

Nick Cerioni

Ad assecondare questo suo desiderio colui che si è occupato del suo look proprio per il videoclip Solo Stanotte. Il video vede Holden indossare dei capi firmati Untitled Artworks. Ovviamente tutti i capi hanno delle sfumature che spaziano dal grigio al nero e al bianco, capi ai quali l’artista ha abbinato un paio di confortevoli anfibi neri.

Ad occuparsi di tutto questo uno stylist che ha più volte collaborato con altre star come ad esempio Angelina Mango. Ci riferiamo al bravissimo Nick Cerioni, il quale ha saputo cogliere l’essenza del cantante permettendo alla sua anima di uscire e consentendogli di arrivare dritto al cuore di tutti coloro che stimano questo ragazzo.