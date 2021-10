Star in the Star: chi si cela sotto la maschera di Claudio Baglioni? Incredibile rivelazione

La puntata di Star in the Star di ieri ha tenuto i telespettatori incollati al televisore. Serata dopo serata si sono svelati i VIP nascosti sotto le maschere. Dopo l’eliminazione di Elton John, Paul McCartney, Patty Pravo, Madonna e Zucchero, è stata la volta degli eliminati di ieri sera. L’ultima puntata andata in onda è stata la finale del reality e sono stati altri due i VIP smascherati.

Fonte studi Star in the Star

I giudici chiamati a dare il loro parere sulle esibizioni sono Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Allo Show down iniziale vanno Pino Daniele e Michael Jackson, i giudici senza indugio premiano Michael Jackson. Pino Daniele deve togliere la maschera. La Star nascosta nella Star è niente di meno che Sala Da Vinci.

Andiamo alla seconda eliminazione quella che ha attirato più curiosità. Parliamo di un Claudio Baglioni che ha mantenuto il palco con grande stile e professionalità. Nella seconda manche, per Show down, si scontra con un altro colosso del programma: Mina. I due si esibiscono rispettivamente in Sabato pomeriggio e ‘Se telefonando’.

Fonte studi Star in the Star

Una Battaglia che mette in seria difficoltà i giudici. Il livello dell’esibizione è davvero molto alto e si fa fatica a proclamare il vincitore. Secondo Pucci, sotto la maschera di Mina si cela in realtà un personaggio straniero. Dopo un acceso dibattito la giuria decide che il vincitore è Mina, con l’esibizione di Se telefonando.

Fonte studi Star in the Star

Star in The Star: Claudio Baglioni

È arrivata l’ora di svelare il vip mascherato da Claudio Baglioni. Nello stupore, sotto la maschera troviamo un eccellente e professionale Luca Laurenti. I finalisti che si daranno battaglia nella prossima puntata di Star in the Star sono: Loredana Bertè, Lady Gaga, Mina e Michael Jackson. La puntata definitiva nel talent show sarà mandata in onda su Canale 5 il prossimo giovedì. Ricordiamo che lo show ha visto protagonisti 10 concorrenti dal mondo dello spettacolo, i quali hanno avuto la possibilità di interpretare i loro beniamini.