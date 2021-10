Star in the Star: chi si cela sotto la maschera di Lady Gaga? Inaspettata rivelazione

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Star in the Star, lo show condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5. Gli artisti rimasti per gareggiare in questa finale erano quattro: Michael Jackson, Loredana Bertè, Lady Gaga e Mina. Ognuna della Star si è esibita in un duetto con un artista famoso.

Michael Jackson fa coppia con Anna Tatangelo, Loredana Bertè con Ivana Spagna, Mina con Riccardo Fogli e Lady Gaga con Mario Biondi. L’esibizione dei duetti decreta le prime classifiche parziali. Dopo i duetti si passa all’esibizione singola e gli ultimi due classificati vanno allo spareggio. Le maschere che concorrono per lo Showdown del terzo qualificato sono Lady Gaga e Michael Jackson.

L’esibizione viene valutata dai giudici: Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. La giuria decide di premiare Michael Jackson e squalificare così Lady Gaga. Ora non resta altro che svelare chi è la star nella star.

Star in the Star: giù la maschera di Lady Gaga

Sotto la maschera di Lady Gaga si nascondere inaspettatamente la cantante Silvia Salemi. L’unica che aveva intuito l’artista che si celava sotto la maschera era stata Marcella Bella. Silvia Salemi è riuscita a tenere alta la tensione fino alla fine.

I giudici erano convinti che Lady Gaga fosse in realtà Debora Iurato. Ma Silvia nel corso delle esibizioni, puntata dopo puntata, riesce a regalare di volta in volta esibizioni sempre più dettagliate e professionali.

Foste studi Star in the Star

Il pubblico si alza in piedi quando cade la maschera. Parte una standing ovation. Nessuno può fare a meno di acclamare la sua bravura, tanto da far commuovere la stessa Silvia Salemi. I complimenti dei giudici e della stessa conduttrice Ilary Blasi vanno tutti a questa grande artista.